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Текст:   Евгения Думанская 
22:25 30.07.2021

Россияне взяли ипотеки с господдержкой на 959 млрд рублей

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В первом полугодии 2021 года российские семьи взяли ипотечные кредиты с господдержкой на сумму 959 миллиардов рублей в 20 крупнейших ипотечных банках, следует из отчета компании "Дом.РФ".

Фото: iStock
Назван размер комфортного дохода семьи для обслуживания ипотеки

Всего ипотечные банки из топ-20 выдали 907 тысяч кредитов. Сумма составила 2,6 триллиона рублей, что на 76% больше, чем в первом полугодии 2020 года. Почти треть договоров - 292 тысячи, были оформлены по программам господдержки, при этом 209 тысяч из них пришлись на льготную программу по новостройкам.

В России действует ряд мер по повышению доступности жилья для населения. Так, любой гражданин может получить два налоговых вычета - при покупке жилья и за проценты по ипотеке. Для семей с детьми действует специальная программа - можно получить ипотеку по ставке 6% годовых, теперь ею могут воспользоваться и семьи с одним ребенком.

Кроме того, при рождении первенца полагается материнский капитал в 484 тысячи рублей, после появления второго ребенка эта сумма увеличивается на 156 тысяч. После рождения третьего или последующего ребенка семья имеет право на выплату для погашения ипотеки на сумму 450 тысяч рублей.

В сообщении отмечается, что в первом полугодии более 73 тысяч семей получили выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего или последующего ребенка.

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