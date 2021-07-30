Российским пенсионерам напомнили о налогах, которые можно не платить

У пенсионеров есть возможность не платить некоторые налоги, связанные с доходом и имуществом. Об этом агентству "Прайм" рассказал специалист НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис.

По его словам, многим россиянам после выхода на пенсию приходится работать. При этом пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты, как правило, налогом не облагаются. Из других поступлений может удерживаться НДФЛ.

Биезбардис напомнил, что часть таких обязательных платежей можно вернуть благодаря налоговым вычетам.

"Такой своеобразный налоговый кешбэк доступен, если работающий пенсионер оплатил медицинские расходы, траты на обучение, повышение квалификации, приобретение недвижимости и при осуществлении инвестиций (иногда и в пользу своих близких)", - уточнил он.

Кроме того, при наличии ряда оснований работодатель может автоматически уменьшить НДФЛ. В других случаях заявление надо будет самостоятельно подать в ФНС или обратиться к работодателю. "В последнем случае будет уменьшен удерживаемый работодателем налог, и ждать рассмотрения декларации не потребуется", - отметил эксперт.

В некоторых регионах для пенсионеров предусмотрены льготы по транспортному налогу, рассказал Биезбардис. Еще один налог, от которого освобождаются пенсионеры - земельный. Он не взимается с участков до шести соток. Тем не менее некоторые муниципалитеты могут распространять льготу даже на весь участок.

"Обычно о налоговых льготах вспоминают при достижении пенсионного или предпенсионного возраста. Но в них стоит разобраться заранее при планировании своего пенсионного будущего", - заключил Биезбардис.