Рост госдолга США толкает нефтяные котировки вверх

Закачивание заемных денег в экономику США способствует росту цен на сырьевые товары, в первую очередь нефти. Но радоваться добывающим странам не приходится, рынок становится непредсказуем, а риск нового обвала котировок увеличивается.

В прошлом году на фоне пандемии для "оздоровления" экономики США в нее влили чуть менее девяти трлн долларов. Для сравнения - номинальный размер ВВП России в 2020 году - 1,47 триллиона долларов. В этом году госдолг США взял очередную высоту - 28,5 триллиона, а вся экономика страны стоит (номинальный ВВП) - 22,7 триллиона долларов.

Долг формируется из стоимости проданных американским и иностранным инвесторам государственных ценных бумаг (облигаций). Одно из неприятных последствий вливания больших, фактически ничем не обеспеченных денег в экономику - разгон инфляции. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл на днях заявил, что инфляция в стране может оказаться более высокой и устойчивой, чем ожидалось. Это было бы внутренним делом Соединенных штатов, если бы они не были крупнейшей экономикой в мире, а доллар - мировой валютой.

Мы привыкли к нашей инфляции рубля, ассоциируя ее с ростом цен на полках магазинов или на АЗС. С долларом такая же история, только в результате потери им части покупательной способности дорожают все товары в мире. Это происходит именно через сырье. Котировки газа, нефти, угля считаются в долларах, и ослабление американской валюты автоматически приводит к подорожанию энергоресурсов и топлива. А без них никакое производство, промышленное или в сельском хозяйстве, сейчас невозможно.

Ранее эти колебания были незначительные и почти не ощущались, их заметить можно было, только беря большой период времени, но сейчас влияние усилилось. По данным Бюро Статистики Департамента Труда США за десять лет инфляция в стране к концу 2020 года - 18,84%, в среднем - 1,88% в год. В этом году за шесть месяцев инфляция в США - 3,9%. Можно сказать, что сегодняшние котировки барреля в районе 75 долларов соответствуют 61 доллару за баррель 2010 года. Но это лишь одна сторона медали.

Громадные вливания заемных средств в экономику США - вертолетные деньги (практика свободной раздачи денег без условий и обязательств - РГ), лакомый кусок для финансовых спекулянтов, а сырьевой рынок - это место где они быстро могут получить значительный доход, отмечает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Их действия оказывают большое влияние на нефтяные котировки, в моменте они могут и обвалить рынок, но в целом, до определенного момента играют на повышение.

По мнению Симонова, адресное вливание заемных средств США, например, для развития зеленой энергетики в стране, как сейчас делает президент Джо Байден, также работает на рост цен. Больше всего от этого страдает угольная отрасль, инвестиции в нее падают, проекты закрываются. А в результате дефицит энергоресурсов, рост цен на нефть, газ и тот же уголь. Причем сама зеленая энергетика доходов пока не приносит, а значит, на ее дальнейшее развитие понадобятся дополнительные средства, которые взять негде, только занять еще, подчеркивает эксперт.

В связи с превышением госдолга США объемов экономики страны пошли разговоры о возможном дефолте. В 2019 году при Дональде Трампе Конгресс США одобрил неограниченное повышение госдолга до 31 июля 2021 года. После этого потолок госдолга должен быть заморожен. По словам главы минфина США Джанет Йеллен, заморозку госдолга нужно отменить, а потолок поднять максимально быстро, чтобы избежать дефолта. Такое развитие событий стало бы шоком для экономики всех стран. Цены на сырье взлетели бы первоначально, а потом рухнули вместе с мировой экономикой. Но вероятность такого сценария стремится к нулю.

"Американскую финансовую систему хоронят уже лет 15, но она все живет. Когда-нибудь этот пузырь, конечно, лопнет, не едва ли это произойдет сейчас" - говорит Константин Симонов. - Гениальность этой системы в том, что долг имеет вечный характер. Кредиторы не пытаются получить его назад, а живут на доходы от ценных бумаг США. Эту схему перенял наш "Газпром", выпустив бессрочные облигации для обеспечения газификации. В определенной степени это финансовая пирамида, очень устойчивая и надежная, но все же не вечная".