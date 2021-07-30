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30.07.2021 01:29
Рубрика: В мире

Саудовская Аравия с 1 августа разрешит въезд сделавшим две прививки туристам

Саудовская Аравия с первого августа вновь разрешит посещать страну владельцам туристических виз при наличии у них двух прививок от коронавируса любой из одобренных в королевстве вакцин. Об этом накануне вечером сообщило министерство туризма страны в своем Twitter.

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Отмечается, что таким туристам не нужно будет проходить обязательный карантин при предъявлении свидетельства об иммунизации. В заявлении также указано, что за 72 часа до прибытия в Саудовскую Аравию путешественникам необходимо пройти ПЦР-тестирование на COVID-19, пишет ТАСС.

Саудовская Аравия начала выдавать специализированные туристические визы с сентября 2019 года. За шесть месяцев было выдано не менее 400 тысяч таких виз, однако в марте 2020 года из-за пандемии их выдача была приостановлена.

По последним данным, в королевстве зарегистрировано 523,3 тысячи случаев COVID-19, скончались - 8,2 тысячи пациентов. Вакцинация в стране началась в декабре прошлого года, она объявлена добровольной и бесплатной. При этом привиться могут как подданные королевства, так и резиденты из числа иностранных граждан.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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