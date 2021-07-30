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30.07.2021 16:54
Рубрика: Экономика

Сенатор: Перерасчет пенсий затронет до 10 млн работающих пенсионеров

Текст: Дмитрий Гончарук

Примерно 10 миллионам работающих пенсионеров с 1 августа произведут перерасчет страховых пенсий, сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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По действующей норме, перерасчет затронет получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.

"Это порядка 10 миллионов человек, 9,5 миллиона. Где-то в этих пределах", - сказала Бибикова ТАСС.

Сенатор напомнила, что пенсии перерасчитываются исходя из суммы страховых взносов, которые работодатель отчислял в течение прошлого календарного года.

"Страховые взносы поступили на лицевой счет человека. Исходя из этой суммы идет перерасчет размера пенсий, но при этом учитывается не более трех баллов. То есть там зарплата учитывается где-то на уровне трех МРОТ. Но это общая норма, и она практически ничем не отличается от действующей", - объяснила законодатель.

Экономика Пенсии и пособия Законодательная власть Совет Федерации Вопросы о пенсии

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