СК завершил расследование дела о хищении 3,4 млн рублей сотрудником полиции

Следственный комитет России завершил расследование против высокопоставленного сотрудника транспортной полиции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о бывшем начальнике центра оперативно-разыскной информации Московского УВД на воздушном и водном транспорте МВД России Дмитрии Донике. Он обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса - "хищение денежных средств путем обмана в крупном и особо крупном размерах" и "незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов".

Как рассказывают в СК, Доник получил от представителей двух коммерческих банков 3,4 миллиона рублей якобы для решения с сотрудниками правоохранительных органов вопросов о возбуждении уголовных дел в интересах кредитных учреждений. Но он, не имея возможности повлиять на их решения, полученные деньги никому не передал, а банально их присвоил.

Во время расследования уголовного дела дома у Доника был проведен обыск, где обнаружены незаконно хранящиеся пистолет и патроны к нему.

В пятницу, 30 июля, уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.