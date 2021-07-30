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Стали известны подробности инцидента с актером "Штрафбата" Регнером

Новости
    30.07.2021, 14:50
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Обнародованы подробности инцидента, после которого российскому актеру Игорю Регнеру понадобилась госпитализация в реанимацию Боткинской больницы.

Фото: youtube.com/ The X Factor UK
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Как передает МК, "звезда "Штрафбата" Регнер упал с лестницы". После чего из-за полученных травм начались осложнения - повреждение ребер вызвало воспаление легких.

Версия, что на артиста могли напасть и избить, опровергнута.

Изданию стало известно: ЧП имело место вечером 17 июля, когда Игорь Антонович, возвращаясь домой - на улицу 3-я Парковая - "упал на лестнице возле подъезда".

Фото: kino-teatr.ru
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При этом подчеркивается, что актер был абсолютно трезв - со слов его знакомых.

В тот же день Регнер поехал в травмпункт и сделал рентген. В результате врачи нашли закрытые переломы нескольких ребер, "при которых госпитализация вовсе не обязательна", и отпустили пациента домой, предложив больному "побольше ходить и двигаться, а лежать нельзя".

Но рекомендации успехом не увенчались - артист "все никак не выздоравливал". Хотя несколько раз сделанная компьютерная томография "ничего подозрительного не находила".

Фото: Richard Shotwell/Invision/AP
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И лишь когда 23 июля актеру стало совсем плохо, у него поднялась температура и пропал аппетит, медики вызванной "скорой" "на всякий случай приняли решение о госпитализации". И только уже в Боткинской больнице очередное КТ обнаружило воспаление легких.

В настоящее время Игорь Антонович находится в реанимации под круглосуточным наблюдением. Он в сознании и общается с врачами. Прогнозов медики пока не дают.

Игорь Регнер родился в 1965 году, окончил ВТУ имени Щукина. Сниматься начал в 90-е годы.

На счету - более шести десятков фильмов и сериалов "Досье детектива Дубровского", "Любить по-русски 2", "Солдаты", "Час Волкова", "Романовы. Венценосная семья", "Конференция маньяков".

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