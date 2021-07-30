Транспорт в регионах отдадут в концессию

В Белом доме признали, что денег на все российские проблемы в казне всегда не хватает. Поэтому решено было подготовить законодательную основу для привлечения инвестиций в поддержание и развитие транспортной инфраструктуры в субъектах Федерации.

Теперь в концессионных соглашениях, касающихся транспорта общего пользования, полноправной стороной будут выступать муниципальные власти. Они передадут инфраструктуру общественного транспорта в концессию, при которой бизнес будет получать доход за счет взимания платы за проезд. Поэтому изменения предполагается внести также в части соглашений о государственно-частном партнерстве.

Теперь частный бизнес в обмен на вложение денег в городской транспорт получит больше полномочий, свободы и главное - определенности в регулировании своей деятельности. При этом законопроект запрещает превышать размер регулируемого тарифа на городские перевозки в рамках концессионного соглашения уже установленного минимального размера регулируемого тарифа на такие же перевозки муниципальным транспортом.

Как считают эксперты, целью данного законопроекта является привлечение частных инвестиций в сферу городского транспорта и обновление серьезно уже потрепанного парка общественного транспорта в российских городах.

Прежде всего речь идет об электротранспорте - троллейбусах и трамваях. При этом главной целью поставлено обязательное требование сделать поездки в городах комфортными и безопасными для пассажиров, а правила ведения бизнеса - прозрачными, простыми и понятными для всех участников концессионного соглашения.

В настоящее время в плачевном состоянии находится вся городская транспортная инфраструктура и особенно парк подвижного состава, то есть непосредственно трамваи и троллейбусы. Они во многих городах изношены на 70 процентов. У местных властей не хватает средств на модернизацию, из-за этого в том числе не решаются проблемы с пробками, а потенциальные инвесторы не спешат вкладываться в городской транспорт, так как отсутствуют понятные "правила игры".

Полагаю, что одной из задач нового документа правительства должно стать устранение существующих противоречий двух ныне действующих законов. А именно - федеральных законов о концессиях и об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа.

Дело в том, что законодательные противоречия возникли в 2015 году, когда был принят закон о регулярных перевозках 220-ФЗ, в котором частный инвестор, заключивший концессионное соглашение снова попадал на обязательную конкурсную процедуру выбора перевозчика. При том, что в законе о концессиях уже прописана процедура участия в конкурентном отборе концессионеров. В результате компания, выигравшая отбор, снова должна соревноваться и доказывать свое право на выполнение регулярных перевозок. Это значительно усложняет процедуру концессии и добавляет неопределенность в работу компании.

Теперь ожидается, что в 220-й закон будет внесено изменение, согласно которому конкурсные процедуры отменяются, если заключен контракт по государственно-частному партнерству. Хотя бы уже потому, что контракт по ГЧП более объемный, включающий в себя не только перевозки, но и конкретные обязательства по ремонту и содержанию транспортной инфраструктуры.

Кстати, примеры успешной деятельности частников на городском транспорте уже есть, в частности, в Петербурге трамваи "Чижик" удачно прижились и понравились жителям северной столицы. Думаю, что в случае одобрения законопроекта депутатами Госдумы, участие субъекта РФ в качестве третьей стороны в концессионном соглашении позволит привлечь в городской транспорт больше инвестиций, а значит провести модернизацию систем электротранспорта городов России.