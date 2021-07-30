Ученые рассказали о различии симптомов COVID-19 у мужчин и женщин

Исследование показало, что мужчины и женщины страдают разными симптомами коронавируса. Ученые Королевского колледжа Лондона изучили данные около 38 тысяч инфицированных взрослых. Они обнаружили, что мужчины чаще страдают одышкой, усталостью, ознобом и лихорадкой. Между тем потеря обоняния, боли в груди и постоянный кашель оказались наиболее распространенными симптомами заболевания среди женщин.

Традиционно основными тремя симптомами COVID-19 считаются лихорадка, постоянный кашель и потеря обоняния. Но ученые обнаружили, что лихорадка не была ранним признаком болезни ни в одной возрастной группе, несмотря на то, что это известный симптом коронавирусной инфекции, уточняет Daily Mail.

В целом группа исследователей изучила 18 различных симптомов, связанных с COVID-19. Ранние признаки включали потерю обоняния, боль в груди, постоянный кашель, боль в животе, волдыри на ступнях, болезненность глаз и необычную мышечную боль. Они сказали, что их исследование моделирования было использовано на исходном штамме вируса, который впервые появился в китайском Ухане, а также на британском альфа-варианте коронавируса. Тем не менее, по их словам, результаты исследования показывают, что симптомы дельта-варианта и любые новые штаммы, которые появятся в будущем, также будут различаться в разных группах населения.

Исследование, в котором использовались данные из приложения Zoe's Covid Symptom Study, также показало, что люди в возрасте 60 лет и старше чаще сообщали о диарее как о симптоме заболевания. Напротив, потеря обоняния, один из отличительных признаков болезни, была менее распространена среди пожилых людей.