В МИД пообещали помочь в нормализации ситуации на азербайджано-армянской границе

В Москве серьезно обеспокоены недавними вооруженными инцидентами на отдельных участках азербайджано-армянской границы. Об этом говорится в комментарии замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Александра Бикантова, опубликованном на официальном сайте ведомства. На Смоленской площади подчеркнули, что эти инциденты привели к человеческим жертвам.

"Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем выздоровления пострадавшим и раненым. К сожалению, ситуация на границе продолжает оставаться напряженной. Призываем стороны воздержаться от любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки, решать все возникающие вопросы политико-дипломатическим путем", - подчеркнули в российском МИД.

В комментарии также подчеркивается, что Россия готова и далее оказывать все необходимое содействие для нормализации ситуации в районе азербайджано-армянской границы. Для этого должны быть приняты меры по деэскалации и скорейшему запуску совместной работы по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

"Намерены активно работать над превращением Закавказья в зону стабильности, безопасности и процветания в русле Трехсторонних заявлений лидеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.", - подчеркнули в МИД.