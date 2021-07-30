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30.07.2021 12:49
Рубрика: Власть

В МИД пообещали помочь в нормализации ситуации на азербайджано-армянской границе

Текст: Алексей Чуриков
В Москве серьезно обеспокоены недавними вооруженными инцидентами на отдельных участках азербайджано-армянской границы. Об этом говорится в комментарии замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Александра Бикантова, опубликованном на официальном сайте ведомства. На Смоленской площади подчеркнули, что эти инциденты привели к человеческим жертвам.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

"Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем выздоровления пострадавшим и раненым. К сожалению, ситуация на границе продолжает оставаться напряженной. Призываем стороны воздержаться от любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки, решать все возникающие вопросы политико-дипломатическим путем", - подчеркнули в российском МИД.

Фото: Константин Завражин/РГ
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В комментарии также подчеркивается, что Россия готова и далее оказывать все необходимое содействие для нормализации ситуации в районе азербайджано-армянской границы. Для этого должны быть приняты меры по деэскалации и скорейшему запуску совместной работы по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

"Намерены активно работать над превращением Закавказья в зону стабильности, безопасности и процветания в русле Трехсторонних заявлений лидеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.", - подчеркнули в МИД.

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