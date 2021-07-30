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30.07.2021 08:40
Рубрика: Культура

В Одессе откроют музей Михаила Жванецкого

Текст: Сусанна Альперина
Всемирный клуб одесситов сообщил о том, что в Одессе откроется Музей-квартира Михаила Жванецкого.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

На страничке ВКО появилось сообщение, в котором говорится: "Вчера сессия Одесского горсовета единогласно поддержала предложение мэра города Геннадия Труханова об открытии в Одессе музея - квартиры писателя Михаила Жванецкого". Также сообщается, что идея создания такого музея принадлежит жене Михаила Михайловича - Наталье Жванецкой.

Фото: Сергей Поляков/ РИА Новости
Речи Михаила Жванецкого никогда не были дежурными

Музей будет создан в квартире на Старопортофранковской, 133, "где взрослел будущий писатель, где зарождалось его вдохновение, и формировался его талант". Эта квартира - теперь уже легендарное место встреч друзей Михаила Жванецкого, среди которых - известные актеры и певцы, писатели и поэты, просто талантливые люди и друзья великого одессита.

"Всемирный клуб одесситов, созданный Михаилом Жванецким, где он остался бессменным президентом, и музей-квартира Михаила Михайловича - значимые места памяти и почитания таланта нашего великого земляка. Уверены, что новый муниципальный музей станет востребованным и посещаемым объектом культуры в нашей Одессе, так нежно и с любовью воспетой Михаилом Жванецким", - этими словами завершается известие о создании Музея Жванецкого.

Стоит добавить, что Михаил Жванецкий в свое время первым получил звание почетного гражданина Одессы, на Аллее памяти в городе есть звезда его имени, памятник Жванецкому и его портфелю - во дворике Одесского Литературного музея, есть также бульвар, названный в честь писателя.

На стенах штаб-квартиры Всемирного Клуба Одесситов развешаны цитаты и портреты Жванецкого, а на полках расположены его книги с автографами. На подоконнике красуется любимая жителями и гостями города скульптура - кот Жванецкого Морис. Один раз ее украли, но почитатели таланта писателя восстановили кота. В городе планируют провести и чтения произведений Жванецкого. И это - также инициатива Всемирного клуба одесситов.

Культура Литература В мире экс-СССР Украина Персона: Михаил Жванецкий

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