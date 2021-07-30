В ОНФ пояснили правила фиксации случаев утраты наркотиков врачами

Эксперты ОНФ рекомендуют доработать приказ Минздрава о фиксации случаев непредумышленной утраты медработниками наркотических средств и психотропных веществ. Направление документа правильное, но защищать врачей его положения в теперешней редакции будут не всегда, сообщили "Российской газете" в ОНФ.

9 июня Госдума приняла законопроект о смягчении статьи 228.2 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ". Он был дополнен примечанием, согласно которому медики не будут подвергаться уголовной ответственности, если наркотические или психотропные лекарства были утрачены ими по неосторожности и это не навредило охраняемым уголовным законом интересам. В качестве примера можно привести случаи, когда, например, медсестра, собираясь делать укол, случайно роняла ампулу с препаратом, и она разбивалась.

Если ранее каждый факт утраты или порчи ампулы должен был обязательно проверяться МВД, и это стоило медикам много нервов и потерянного времени, то теперь порядок контроля стал намного лояльнее: проверка будет происходить только когда специальная комиссия решит, что есть реальные основания предполагать, что ампула была "потеряна" не случайно, а могла выйти в нелегальный оборот.

При этом если не будет установлено, что утрата наркотических лекарств причинила вред охраняемым законам интересам, медик не будет привлекаться к уголовной ответственности.

Законопроект ждали долго, вопрос о необходимости защитить медиков от уголовной ответственности много раз поднимала учредитель благотворительного фонда "Вера" Нюта Федермессер, как и ее сподвижники по развитию в стране паллиативной помощи. В 2019 году эту тему на встрече с Владимиром Путиным подняла директор проекта ОНФ "Регион заботы" Анастасия Жданова.

Принятые изменения в Уголовный кодекс потребовали корректировки подзаконной нормативной базы, и Минздрав подготовил проект приказа "Об утверждении Порядка фиксации комиссией факта утраты наркотических средств и психотропных веществ, совершенной при осуществлении медицинской деятельности". Проект документа опубликован на официальном портале федеральных нормативных актов, сейчас продолжается его обсуждение.

По мнению экспертов "Региона заботы", некоторые положения этого приказа требуют доработки.

"В приказе отмечено, что состав комиссии должен быть не менее трех человек - нужно указать, что это должны быть обязательно медработники из той же медицинской организации, где произошла утеря, - отмечают в ОНФ. - Еще один спорный момент: проектом предусмотрено, что созданная в медорганизации комиссия должна установить и зафиксировать в акте "сведения о наличии или отсутствии признаков умысла в действиях (бездействии) медицинского работника, приведшего к утрате наркотического средства (психотропного вещества)". Но комиссия, состоящая из медицинских работников, скорее всего, окажется в затруднительном положении, определяя наличие или отсутствие "признаков умысла" у своего коллеги. Хотя бы потому, что понятие "признаки умысла" отсутствует как в законе, так и в науке уголовного права".

По мнению экспертов "Региона заботы", это положение стоит вообще исключить из документа. Вместо этого предлагается, чтобы комиссия разобралась в происшествии по существу и вносила в акт информацию об обстоятельствах, свидетельствующих о наличии в действиях работника умысла на выведение наркотического средства или психотропного вещества в незаконный оборот.

"Например, таким обстоятельством может быть тот факт, что человек скрыл, что произошла утрата наркотического лекарства, или если такие случаи утраты происходят с кем-то систематически. Также указывает на возможный злой умысел, если медработник внес недостоверные данные в медицинские документы и журналы учета, или пытался передать по смене содержимое сейфа, в котором хранятся наркотики, без их инвентаризации", - пояснила "РГ" Анастасия Жданова.