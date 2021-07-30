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30.07.2021 11:27
Рубрика: Экономика

В ПФР назвали категории граждан, которые могут выйти на пенсию досрочно

Текст: Ольга Игнатова
Многодетные мамы, у которых пять и более детей, а также родители детей-инвалидов могут выйти на пенсию досрочно - при достижении 50-ти лет. Об этом напоминают специалисты Пенсионного фонда России по Липецкой области.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
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Также женщины, родившие четверых детей, могут выйти на пенсию по достижении 56 лет, а женщины, родившие троих детей - по достижении 57 лет. В ПФР советуют заранее обращаться в территориальные подразделения фонда, чтобы провести предварительную оценку пенсионных прав. Там объяснят, какие документы требуются для назначения досрочной пенсии. Если информация о периодах работы, учебы, зарплате и так далее у заявителя отсутствует, то специалисты самостоятельно сделают запросы в архивы или в организации, в которых трудился человек.

"Сегодня особое внимание уделяется заблаговременной работе с такой категорией граждан, как многодетные мамы и родители инвалидов с детства (даже если у ребенка инвалидность сняли много лет назад, мама все равно имеет право на досрочную пенсию)", - подчеркивают специалисты Пенсионного фонда. И добавляют, что когда все документы собраны, право на досрочное назначение пенсии подтверждено, то страховая пенсия по старости будет назначена в 10-дневный срок со дня обращения.

Помимо этого, как ранее писала "Российская газета", досрочно выйти на пенсию могут граждане, имеющие большой трудовой стаж: 42 года для мужчин и 37 лет для женщин соответственно.

Жители Крайнего Севера имеют право досрочно выйти на пенсию на пять лет раньше от установленных общих требований (то есть в 2021 году мужчины в возрасте 56,5 лет и женщины в возрасте 51,5 года). Минимальный стаж при этом должен составлять 15 лет (20 лет для районов, приравненных к Крайнему Северу).

Фото: iStock
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Также, как уточнил "Российской газете" адвокат Виталий Ревзин, раньше общеустановленного срока на заслуженный отдых выходят: граждане, работающие во вредных и опасных условиях труда; женщины, трудящиеся по специальности тракторист-машинист; женщины, трудящиеся в текстильной промышленности; работники локомотивных бригад и прочие специалисты, связанные с обеспечением безопасности железнодорожного транспорта; работники геологической сферы; работники в сфере лесозаготовок и лесосплава; работники морской и рыбной промышленности, в том числе работники, задействованные в погрузочно-разгрузочных работах в портах; водители городского и междугороднего общественного транспорта; работники, задействованные в подземных и горных работах; работники гражданской авиации; работники аварийно-спасательной и противопожарной службы; работники, задействованные во ФСИН; педагоги; врачи; работники творческих профессий.

Напомним, что по общим правилам в 2021 году право на пенсию получают женщины при достижении возраста 56,5 лет, мужчины 61,5 года. При этом необходимо наличие страхового стажа минимум 12 лет и накопленных пенсионных коэффициентов не менее 21.

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