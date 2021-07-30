В России выберут лучшие практики в сфере охраны труда

Итоги Всероссийского конкурса лучших практик в сфере охраны труда подведут в рамках Всероссийской недели охраны труда, которая пройдет с 6 по 9 сентября в городе Сочи в Парке науки и искусства "Сириус". В дальнейшем они будут распространены по стране. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

"Сейчас мы концептуально меняем подход к охране труда, на законодательном уровне все готово. В приоритете - профилактика и обеспечение безопасности на рабочем месте. Теперь важно собрать со всей страны лучшие практики в области охраны труда и распространить лучший опыт", - рассказал первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

Он уточнил, что в сентябре станут известны лучшие практики в области охраны труда среди организаций производственной и непроизводственной сферы, в образовании, здравоохранении и среди организаций малого предпринимательства. Помимо этого будет объявлен лучший муниципалитет и регион в области охраны труда.

Заявки от организаций на участие в конкурсе принимаются до 6 августа на сайте https://rusafetyweek.com.