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30.07.2021 18:35
Рубрика: Экономика

В России выберут лучшие практики в сфере охраны труда

Текст: Елена Манукиян

Итоги Всероссийского конкурса лучших практик в сфере охраны труда подведут в рамках Всероссийской недели охраны труда, которая пройдет с 6 по 9 сентября в городе Сочи в Парке науки и искусства "Сириус". В дальнейшем они будут распространены по стране. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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"Сейчас мы концептуально меняем подход к охране труда, на законодательном уровне все готово. В приоритете - профилактика и обеспечение безопасности на рабочем месте. Теперь важно собрать со всей страны лучшие практики в области охраны труда и распространить лучший опыт", - рассказал первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

Он уточнил, что в сентябре станут известны лучшие практики в области охраны труда среди организаций производственной и непроизводственной сферы, в образовании, здравоохранении и среди организаций малого предпринимательства. Помимо этого будет объявлен лучший муниципалитет и регион в области охраны труда.

Заявки от организаций на участие в конкурсе принимаются до 6 августа на сайте https://rusafetyweek.com.

Экономика Работа Охрана труда Правительство Минтруд

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