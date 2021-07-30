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В России выросли цены на самую дешевую мобильную связь

Текст:   Антон Благовещенский
30.07.2021,  
13:42
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Город Москва, а также Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Магаданская и Сахалинская области вошли в пятерку регионов с самой доступной мобильной связью в России. Об этом говорится в исследовании Content Review.

В целом по стране тарифы на мобильную связь в первом полугодии выросли примерно на 16 процентов, утверждают эксперты. Так, минимальный тариф вырос подорожал с 281 до 326 рублей. Отмечается, что операторы вместо привлечения индивидуальных клиентов сместили фокус на семьи и группы, предлагая скидки за подключение нескольких SIM-карт.

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Больше всех расходы на связь (по отношению к заработной плате) выросли у жителей Южного федерального округа, наиболее низкая динамика - в Северо-Восточном, Уральском и Дальневосточном федеральных округах.

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Фото: istock
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