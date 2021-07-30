В Сиднее из-за COVID-19 ужесточили карантинные меры

В Сиднее из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции ужесточили санитарные ограничения. За сутки в мегаполисе зафиксировано 239 новых случаев COVID-19 - максимальное количество с начала пандемии. Главный санитарный врач Керри Чант заявила, что 50 процентов заразившихся - люди моложе 40 лет. В палаты интенсивной терапии помещены 54 пациента, 22 из них нуждаются в искусственной вентиляции легких.

В восьми районах Сиднея введены строгие ограничения. Местным жителям запрещено покидать дом без маски и удаляться от него дальше, чем на 5 километров. Также гражданам нельзя выезжать за пределы административных границ своих районов, вне зависимости от причины поездки. На юго-запад года направлены дополнительные силы полиции. Стражи порядка будут штрафовать нарушителей на месте, пишет ТАСС.

Вторая волна COVID-19 в Сиднее началась в середине июня. И связана она с "дельта"-штаммом. В Сиднее почти все предприятия перевели своих сотрудников на "удаленку". Кафе и рестораны закрыты. Прекратили работу спортивные клубы, бассейны, тренажерные залы, общественные мероприятия отменены.