В США моряка обвинили в поджоге крупного десантного корабля

В США военного моряка обвинили в поджоге. В июле прошлого года он устроил пожар, уничтоживший американский десантный корабль "Бонхомм Ричард", стоявший на ремонте в Сан-Диего.

Напомним, 256-метровый корабль стоимостью почти 250 миллионов долларов горел более четырех суток. Пожар начался в нижней части складского помещения, где хранились картонные коробки, тряпки и другие необходимые для ремонта материалы. Но из-за сильного ветра огонь быстро распространился по шахтам лифтов и выхлопным трубам. Затем произошли два взрыва, один из которых был слышен на расстоянии 21 километра от места ЧП. Пострадали более 60 человек - не только моряки, но и жители Сан-Диего. У одних были легкие травмы, у других - отравление дымом. Корабль, получивший серьезные повреждения, списали. По данным ряда СМИ, расходы на его утилизацию составили 4 миллиарда долларов.

Теперь командира одного из подразделений обвиняют в поджоге при отягчающих обстоятельствах и в умышленном нападении на судно. Пресс-секретарь 3-го флота США Шон Робертсон не сообщил, какие доказательства были найдены. Не стал он уточнять, что толкнуло моряка на преступление.