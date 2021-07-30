Новости

Сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал Олимпиады 07:45
Над аэропортом Лос-Анджелеса снова замечен человек с реактивным ранцем 07:36
Дзюдоист Башаев победил двукратного чемпиона ОИ и вышел в полуфинал 07:23
В США моряка обвинили в поджоге крупного десантного корабля 07:20
Российские шпажисты вышли в полуфинал Олимпиады, победив одного из фаворитов 07:02
В Гидрометцентре назвали самое теплое российское море 07:00
Прыгун в высоту Акименко пожаловался на шумных соседей в Олимпийской деревне 06:38
Дзюдоист Тамерлан Башаев из России с победы стартовал на Играх в Токио 06:29
Прыгуны в высоту Акименко и Иванюк вышли в финал соревнований на ОИ-2020 06:17
Чемпионка ОИ-2020 Бацарашкина вышла в финал в стрельбе из пистолета с 25 м 06:05
Пловец Ван Шунь принес Китаю 16-е золото Игр-2020 05:53
Маккеон выиграла стометровку вольным стилем на Олимпиаде в Токио 05:43
Новозеландцы выиграли золото в соревновании восьмерок в гребле 05:33
Россиянка Пракатень призналась, что и не мечтала о серебре Олимпиады 05:21
Скунмакер с мировым рекордом выиграла на 200 м брассом, Чикунова - четвертая 05:14
В Якутии направили в суд дело учителя физкультуры, избившего ученика 05:14
Канада выиграла золото в гребле у женщин на 2000 метров 05:02
Посольство РФ в США провело первое за 1,5 года выездное обслуживание 05:00
Аномальная жара на юге Дальнего Востока продержится еще несколько дней 04:55
Александр Вязовкин стал пятым в академической гребле в одиночках на ОИ-2020 04:17
Импорт сырья из России в США резко вырос в 2021 году 04:01
Эпидемиолог Горелов: Заразившиеся "дельта"-штаммом болеют дольше 03:15
Пушков пошутил, что Байдену нужно бежать от гнева Зеленского из-за "СП-2" 03:12
В Сиднее из-за COVID-19 ужесточили карантинные меры 02:57
В ВОЗ заявили о достижении Швецией нулевой смертности от COVID-19 02:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
30.07.2021 07:20
Рубрика: В мире

В США моряка обвинили в поджоге крупного десантного корабля

Текст: Максим Макарычев
В США военного моряка обвинили в поджоге. В июле прошлого года он устроил пожар, уничтоживший американский десантный корабль "Бонхомм Ричард", стоявший на ремонте в Сан-Диего.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Фото: Ridge Leoni/wikimedia.org
Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" пройдет взрывные испытания

Напомним, 256-метровый корабль стоимостью почти 250 миллионов долларов горел более четырех суток. Пожар начался в нижней части складского помещения, где хранились картонные коробки, тряпки и другие необходимые для ремонта материалы. Но из-за сильного ветра огонь быстро распространился по шахтам лифтов и выхлопным трубам. Затем произошли два взрыва, один из которых был слышен на расстоянии 21 километра от места ЧП. Пострадали более 60 человек - не только моряки, но и жители Сан-Диего. У одних были легкие травмы, у других - отравление дымом. Корабль, получивший серьезные повреждения, списали. По данным ряда СМИ, расходы на его утилизацию составили 4 миллиарда долларов.

Теперь командира одного из подразделений обвиняют в поджоге при отягчающих обстоятельствах и в умышленном нападении на судно. Пресс-секретарь 3-го флота США Шон Робертсон не сообщил, какие доказательства были найдены. Не стал он уточнять, что толкнуло моряка на преступление.

В мире США

Главное сегодня

Пушков пошутил, что Байдену нужно бежать от гнева Зеленского из-за "СП-2"
Импорт сырья из России в США резко вырос в 2021 году
Рогозин назвал дату запуска модуля "Причал" на МКС
Собянин: Ситуация с коронавирусом быстро улучшается
В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании
Как свободолюбивая Америка подходит к обязательной вакцинации от ковида
Итальянский университет заплатит студентам за отказ от путешествий на самолете