В США возобновили курсы самообороны для бортпроводников

Управление транспортной безопасности США возобновило курсы самообороны для бортпроводников. Работники авиакомпаний сообщают о росте количества буйных пассажиров, многие из которых недовольны требованиями к обязательному ношению масок, уточняет New York Post.

Федеральная служба маршалов гражданской авиации проводит однодневный курс, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, с помощью боевого манекена. Бортпроводникам показывают, как обороняться с помощью кулаков и даже тыкать в глаза особо неадекватным пассажирам. В этом году на курсы самообороны зачислено несколько сотен человек.

Согласно опросу Ассоциации бортпроводников, около 17% американских стюардов заявили, что в первой половине 2021 года они вступали в схватки и даже драки с пассажирами. Из пяти тысяч сотрудников обслуживающего персонала, опрошенного в 30 авиакомпаниях, 85% заявили, что имели дело с недисциплинированными пассажирами, а 58% - столкнулись как минимум с пятью инцидентами. Опрошенные назвали соблюдение мер по ношению масок и алкоголь одними из причин возрастающей агрессии в воздухе. Чаще всего они жаловались на тычки во время разноса пищи и напитков, демонстративное бросание мусора и "загрязнение" туалетов.

В Федеральное управление гражданской авиации в 2021 году было доложено о 3615 инцидентах, что стало рекордом.