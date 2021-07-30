В Турции локализовали 42 из 63 очагов возгорания

Пожарным в Турции удалось локализовать 42 из 63 очагов возгорания. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли. Портал En Son Haber уточняет, что в борьбе с пожарами задействованы практически все противопожарные силы региона, куда также дополнительно стягиваются пожарные расчеты из других частей страны.

Сообщается, что из Стамбула прибыли 10 пожарных автомобилей и 100 сотрудников, еще 11 автомобилей прибыли из Коньи, 8 - из Бурдура, а также по 6 машин из Измира, Анкары, Мерсина и Испарты. На данный момент в тушении принимают участие почти 500 пожарных и около 220 единиц техники.

Министерство сельского и лесного хозяйства Турции сообщило, что борьба с огнем продолжается в 21 районе, а пожары были зафиксированы в 21 провинции страны, включая Адану, Анталью, Мерсин и Муглу.