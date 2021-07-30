В ВОЗ заявили о достижении Швецией нулевой смертности от COVID-19

Швеция достигла нулевой смертности от коронавирусной инфекции. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 14 июля в стране не зафиксировано ни одного летального исхода из-за COVID-19.

В Швеции в последнее время регистрируется в среднем 400-600 случаев коронавируса в сутки, что составляет всего 6% от максимальных среднесуточных значений, зафиксированных в декабре 2020 года. Полный курс вакцинации уже прошли около 50% граждан страны, пишет ТАСС.

Ранее шведское правительство продлило запрет на поездки в Швецию из стран Евросоюза и Европейской экономической зоны. Исключение сделано для вакцинированных лиц, граждан, которые могут предоставить отрицательный тест на коронавирус или о наличии антител.

По последним данным, всего в Швеции свыше миллиона человек заразились коронавирусом, жертвами COVID-19 стали более 14,6 тысячи человек.