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30.07.2021 15:33
Рубрика: В мире

Видео: Прокол Джонсона с зонтиком рассмешил принца Чарльза

Текст: Юрий Чернов

Известный своими экстравагантными репликами, эпатажным поведением и вечно растрепанными волосами Борис Джонсон в очередной раз рассмешил публику. В этот раз британский премьер не совладал с зонтиком, чем позабавил находившегося рядом с ним принца Чарльза.

Фото: Ludovic MARIN / AFP
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Конфуз с зонтиком произошел в ходе мероприятия, проходившего в память о погибших при исполнении служебных обязанностей полицейских. Сидя рядом с сыном королевы Елизаветы II, Джонсон изо всех сил пытался раскрыть зонт. После того, как ему это все-таки удалось, он предложил его сидевшей за его спиной министру внутренних дел Прити Патель, но из-за сильного порыва ветра зонт вывернуло наизнанку, что вызвало смех среди собравшихся гостей. Неудачливому премьеру пришлось еще какое-то время побороться с зонтиком, чтобы вернуть его в нормальное положение.

Это далеко не первый случай, когда Джонсону не удается совладать с зонтом. У него вообще сложились непростые отношения со спасающим от дождя устройством - то он никак не мог справиться с механизмом открытия зонтика, то, открыв его, все равно оказывался весь мокрый, поскольку держал его неправильно. "Борис Джонсон кажется единственным живым человеком на свете, который становится еще более мокрым, когда держит зонтик", - писали тогда пользователи Сети.

Последний прокол Джонсона с зонтом стал поводом для рождения новых мемов и юмористических постов. Премьер-министру Британии также припомнили совет, который ему несколько лет назад дал британский журналист и политик Майкл Портилло: "Борис, тебе нужно выбрать: либо политика, либо комедия, одно из двух".

Видео: RT

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