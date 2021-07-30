Видео: сирийские Т-55 с "реактивной броней" перебросили в Даръа

Их особенностью является наличие динамической защиты "Контакт-1". Судя по появившемуся в социальных сетях видео, эти машины ранее активно использовались в боях, и некоторые из них частично лишились такой "реактивной брони".
Ее контейнеры, устанавливаемые на башне и корпусе, взрываются при попадании гранат РПГ или противотанковых управляемых ракет, значительно снижая эффективность кумулятивных боевых частей, тем самым спасая экипажи от поражения.
Также модификация "пятьдесят пятых" имеет усовершенствованную систему управления огнем с лазерным дальномером и баллистическим вычислителем.
Такие новшества позволили повысить точность стрельбы 100-мм нарезной пушки, которую оборудовали термозащитным кожухом.
Танки приспособлены для стрельбы управляемыми боеприпасами 9M117 комплекса 9К116.
Хорошая подвижность обеспечивается более мощным двигателем и новыми гусеничными лентами.
В колонне можно увидеть обычный Т-55, самостоятельно усиленный "Контактом", причем бойцы закрепили его даже на задней части башни, что обычно не делается.
Интересно, что для поддержки танков и пехоты привлечена зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 "Шилка". Она не имеет дополнительного бронирования, что существенно ограничит ее применение.