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30.07.2021,  
18:09
Текст:  Алексей Моисеев

Видео: сирийские Т-55 с "реактивной броней" перебросили в Даръа

Правительственные войска Сирии передислоцировали в провинцию Даръа, где произошли вылазки боевиков, части, вооруженные тяжелой боевой техникой. Среди них были замечены подразделения, оснащенные средними танками Т-55МВ.

Их особенностью является наличие динамической защиты "Контакт-1". Судя по появившемуся в социальных сетях видео, эти машины ранее активно использовались в боях, и некоторые из них частично лишились такой "реактивной брони".

Ее контейнеры, устанавливаемые на башне и корпусе, взрываются при попадании гранат РПГ или противотанковых управляемых ракет, значительно снижая эффективность кумулятивных боевых частей, тем самым спасая экипажи от поражения.

Также модификация "пятьдесят пятых" имеет усовершенствованную систему управления огнем с лазерным дальномером и баллистическим вычислителем.

Такие новшества позволили повысить точность стрельбы 100-мм нарезной пушки, которую оборудовали термозащитным кожухом.

Танки приспособлены для стрельбы управляемыми боеприпасами 9M117 комплекса 9К116.

Фото: Ejército TV / youtube.com
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Хорошая подвижность обеспечивается более мощным двигателем и новыми гусеничными лентами.

В колонне можно увидеть обычный Т-55, самостоятельно усиленный "Контактом", причем бойцы закрепили его даже на задней части башни, что обычно не делается.

Интересно, что для поддержки танков и пехоты привлечена зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 "Шилка". Она не имеет дополнительного бронирования, что существенно ограничит ее применение.

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Фото: Пресс-служба Росгвардии
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