Видеозвонки в Telegram теперь поддерживают 1000 пользователей

Команда Telegram выпустила большое обновление мессенджера. Теперь групповые видеозвонки поддерживают до 1000 зрителей, указано на сайте проекта.

В видеоконференции смогут одновременно транслировать видео с камеры или изображение с экрана до 30 участников. С сегодняшнего дня видеоконференции поддерживают до 1000 зрителей. Разработчики пообещали снять ограничение на количество зрителей в одном из ближайших обновлений.

Появилась функция "Видеосообщения 2.0". Качество и разрешение изображения в видеосообщениях увеличено, а если нажать на полученное видеосообщение, оно развернется на всю ширину чата, отмечают на сайте проекта. Пользователи смогут замедлить или ускорить видеозапись, выбрав скорость 0.5, 1.5 или 2Х. На Android также поддерживается скорость 0.2x.

Появилась возможность транслировать экран со звуком. При этом транслируется не только изображение, но и звук с устройства. Кроме того, пользователи теперь смогут настроить автоматическое удаление сообщений через месяц.

Также стоит отметить новый механизм восстановления пароля. При наличии доступа к учетной записи в Telegram, пользователь сможет изменить пароль, даже если он забыл старый и не указал электронную почту для восстановления. Сброс пароля займет 7 дней - в течение этого срока операцию можно отменить с любого из устройств пользователя.