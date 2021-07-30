VK Fest с участием звезд поп-музыки, рэпа и блогеров перенесен на 2022 год

VK Fest - самый популярный ежегодный городской open air в России. В этом году он снова должен был пройти в Санкт-Петербурге и однажды уже переносился - на 28-29 августа. Но эпидемиологическая обстановка, увы, так и не улучшилась. Ограничения на массовые мероприятия в городе продлены до 29 августа.

И поэтому организаторы сообщили на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" о том, что VK Fest переносится уже на 2022 год.

"И всё-таки 2022-й. Словами не передать, как нам грустно и больно, что встреча откладывается на целый год. Мы до последнего верили, что всё получится, - говорится в сообщении. - Перенос на месяц сильно ударил по фестивалю, но мы пошли на этот шаг с верой в чудо. Увы, чуда не произошло. Ситуация с коронавирусом стала ещё серьёзнее: количество заболевших выше, чем когда-либо в пандемию. К тому же мы рискуем не только в пределах одного города: на VK Fest люди приезжают из разных регионов. В такое время проводить многотысячный фестиваль - опасно и безответственно. Не хотим, чтобы VK Fest усугубил положение дел", - говорится в сообщении.

По словам организаторов, они верили в чудо, "цеплялись за каждую новость о том, что где-то в других странах смягчают запреты и улучшаются показатели".

"Не сосчитать, сколько раз пришлось обновлять договорённости с артистами и участниками фестиваля. Но новые ограничения продлены до 29 августа, а значит, провести VK Fest просто невозможно. И всё же нам есть чего ждать. Своё участие в 2022 году уже подтвердили Little Big, NILETTO, Artik & Asti, Пошлая Молли, Cream Soda и GONE.Fludd", - отмечается в релизе.

Конечно, написали они и про уже проданные на VK Fest-2021 билеты: "Ваши билеты, конечно, будут действительны. Обменивать их не надо. Просто приходите 23 и 24 июля 2022 года в Парк 300-летия Санкт-Петербурга. Обнимаем и верим, что к следующему лету всё это, наконец, закончится!"