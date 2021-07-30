VK Fest с участием звезд поп-музыки, рэпа и блогеров перенесен на 2022 год

Новости

Роман Романенко: "Наука" откроет для России новые возможности исследовательской работы на орбите 14:04
Жительница Нефтеюганска призналась в поджоге дома с людьми 13:59
В ЦИК сравнили видеонаблюдение на выборах с системой помощи арбитрам 13:56
На химкомбинате в Ростовской области пострадали семь человек 13:39
Роспотребнадзор призвал ускорить темпы вакцинации 13:34
Появились подробности госпитализации актера Владимира Стеклова 13:32
Средняя ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум 13:26
Боксер Замковой вышел в полуфинал Олимпиады и гарантировал себе медаль 13:25
Песков прокомментировал встречу Байдена с Тихановской 13:25
В Британии закрывают легендарное шоу The X Factor после 17 лет в эфире 13:22
В Подмосковье определили минимальную площадь для квартир-студий 13:16
Из скважин под Азовским морем добыли первую партию пресной воды 13:14
Песков: Лукашенко не обращался по поводу размещения российских войск 13:14
Павлюченкова и Рублев вышли в финал Олимпиады в миксте 13:12
Стали известны страшные подробности смерти актера Максима Михалина 13:09
ЦИК исключил двух кандидатов "Коммунистов России" и "Яблока" из списков 13:08
Максютов: Распространение бразильского штамма "гамма" в России маловероятно 13:08
В финале олимпийского теннисного турнира Хачанов сыграет со Зверевым 13:06
Зверев сенсационно обыграл Джоковича в полуфинале Олимпиады 13:00
ЦИК зарегистрировал список кандидатов от "Зеленых" для участия в выборах 13:00
Путин поздравил российского пловца Рылова с победой на Олимпийских играх 12:51
В США возобновили курсы самообороны для бортпроводников 12:48
Новый альбом Билли Айлиш установил рекорд еще до выхода 12:48
В Подмосковье введен запрет на мусоропроводы 12:45
Российские регбистки уступили Новой Зеландии в четвертьфинале Олимпиады 12:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
30.07.2021 12:29
Рубрика: Культура

VK Fest с участием звезд поп-музыки, рэпа и блогеров перенесен на 2022 год

Текст: Александр Алексеев
VK Fest - самый популярный ежегодный городской open air в России. В этом году он снова должен был пройти в Санкт-Петербурге и однажды уже переносился - на 28-29 августа. Но эпидемиологическая обстановка, увы, так и не улучшилась. Ограничения на массовые мероприятия в городе продлены до 29 августа.
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

И поэтому организаторы сообщили на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" о том, что VK Fest переносится уже на 2022 год.

День города в Омске из-за коронавируса перенесли на сентябрь

"И всё-таки 2022-й. Словами не передать, как нам грустно и больно, что встреча откладывается на целый год. Мы до последнего верили, что всё получится, - говорится в сообщении. - Перенос на месяц сильно ударил по фестивалю, но мы пошли на этот шаг с верой в чудо. Увы, чуда не произошло. Ситуация с коронавирусом стала ещё серьёзнее: количество заболевших выше, чем когда-либо в пандемию. К тому же мы рискуем не только в пределах одного города: на VK Fest люди приезжают из разных регионов. В такое время проводить многотысячный фестиваль - опасно и безответственно. Не хотим, чтобы VK Fest усугубил положение дел", - говорится в сообщении.

По словам организаторов, они верили в чудо, "цеплялись за каждую новость о том, что где-то в других странах смягчают запреты и улучшаются показатели".

"Не сосчитать, сколько раз пришлось обновлять договорённости с артистами и участниками фестиваля. Но новые ограничения продлены до 29 августа, а значит, провести VK Fest просто невозможно. И всё же нам есть чего ждать. Своё участие в 2022 году уже подтвердили Little Big, NILETTO, Artik & Asti, Пошлая Молли, Cream Soda и GONE.Fludd", - отмечается в релизе.

Конечно, написали они и про уже проданные на VK Fest-2021 билеты: "Ваши билеты, конечно, будут действительны. Обменивать их не надо. Просто приходите 23 и 24 июля 2022 года в Парк 300-летия Санкт-Петербурга. Обнимаем и верим, что к следующему лету всё это, наконец, закончится!"

Культура Музыка Музыка с Александром Алексеевым

Главное сегодня

Мишустин постановил использовать трудовые книжки нового образца с 2023 года
Российским пенсионерам напомнили о налогах, которые можно не платить
Курс доллара упал ниже 73 рублей впервые с 1 июля
Россиянка Бацарашкина завоевала второе золото Олимпиады в Токио
В РФ среди случаев заболевания COVID более 95% составляет штамм "дельта"
Как язык кино объединяет всю многоязыкую планету
Чем концертный зал "Зарядье" удивит публику в новом сезоне