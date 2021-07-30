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30.07.2021 14:56
Рубрика: Власть

Военнослужащие впервые применили дистанционный способ "блокирующего минирования"

Текст: Александр Степанов

Подразделения инженерных войск впервые практически применили дистанционное "блокирующее минирование" в ходе специального учения на полигоне Мулино в Нижегородской области. Как сообщили в Минобороны РФ, военнослужащие отработали совместные действия общевойсковых и инженерных подразделений по втягиванию условного противника и военной техники в заминированный район с последующим блокированием и уничтожением.

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В ходе тренировки инженерные подразделения отработали установку смешанных минных полей перспективным средством устройства МВЗ - универсальным минным заградителем УМЗ-К "Клещ".

При выполнении отдельных элементов учения военные инженеры применили новые образцы инженерных боеприпасов, в том числе и перспективные противокрышевые мины ПТКМ-1Р.

Специальные учения инженерных войск проводятся на территории Западного военного округа в рамках подготовки к совместному стратегическому учению "Запад-2021".

В маневрах задействовано более 8 тысяч военнослужащих и свыше 1,5 тысячи единиц военной техники.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны РГ-Видео

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