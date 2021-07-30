Новости

В Москве найдено тело 46-летнего актера Максима Михалина 12:19
Вышел первый трейлер нового фильма Шона Пенна "День флага" 12:11
У сериала по The Last of Us будет 8 сезонов с бюджетом 200 млн каждый 12:00
Умерла актриса Роза Исмаилова 11:28
Вышел русский трейлер "Дома Gucci" Ридли Скотта 11:20

Вышел трейлер "Виво" - нового мультфильма создателя "Семейки Крудс"

Новости
    30.07.2021, 11:41
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Netflix и Sony Pictures Animation представили первый трейлер анимационного полнометражного мюзикла "Виво" (Vivo). Ролик доступен на YouTube-канале стриминга.

Фото: youtube.com/ HBO Max
Трейлер: в США вышел мультсериал, издевающийся над британской монархией

По центру истории встанут пожилой музыкант Андерс и его смышленый меломан-кинкажу (крайне потешного вида небольшой южноамериканский зверек семейства енотовых) Виво.

Андерс, который некогда блистал, теперь на покое. Как-то пенсионер получил письмо от большой эстрадной звезды Марты Сандовал, с которой когда-то работал, и приуныл. Оказалось, Андерс к ней десятилетиями неровно дышал, и еще в молодости сочинил для девушки музыкально-любовное послание. Которое так и не решился отдать. Что теперь намерен проделать Виво - доставить лирический листик Марте в Майами. С помощью новой подруги Габи (Зои Салдан) и сквозь разного рода тернии.

Постановщики - Кирк ДеМикко ("Мартышки в космосе", "Семейка Крудс") и дебютант режиссуры Брэндон Джеффордс, работавший художником на сериале "Кунг-фу Панда" и "Митчеллах против машин".

Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
Вышел новый русский трейлер "Босса-молокососа 2"

Виво в оригинале озвучил прославленный Лин-Мануэль Миранда ("Гамильтон"), Андерса - кубинский музыкант из культового Buena Vista Social Club Хуан де Маркос Гонсалес, Марту - обладательница пяти "Грэмми", огромная американская поп-звезда кубинского происхождения Глория Эстефан.

В фильме прозвучат песни Миранды.

Релиз - 6 августа.

Новости

Умер режиссер двух частей "Горячей жевательной резинки" Цви Шиссель 10:54
Скарлетт Йоханссон подала на Disney в суд из-за "Черной вдовы" 00:24
Схватка двух Йокодзун: Момоа против Батисты в трейлере 2 сезона "Видеть" 29.07.2021
Трейлер: в США вышел мультсериал, издевающийся над британской монархией 29.07.2021
⧣ США
Фото: WDSSPR
Опубликован первый кадр сериала "Соколиный глаз" от Marvel 29.07.2021
"Черная Анна Болейн" рассматривается на роль врага Человека-паука 29.07.2021
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер третьей части "Последнего богатыря" 29.07.2021
Вышел нецензурированный трейлер хоррора Стивена Кинга "Чепелуэйт" 29.07.2021
Вышел новый трейлер фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец" от Marvel 28.07.2021
⧣ комедия
Фото: kinopoisk.ru
Звезда "Во все тяжкие" Боб Оденкёрк перенес сердечный приступ 29.07.2021
Вышел трейлер детективного ситкома с Селеной Гомес и Стингом 28.07.2021
Звезда "Лучше звоните Солу" Боб Оденкëрк экстренно госпитализирован 28.07.2021