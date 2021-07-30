Вышел трейлер "Виво" - нового мультфильма создателя "Семейки Крудс"

Netflix и Sony Pictures Animation представили первый трейлер анимационного полнометражного мюзикла "Виво" (Vivo). Ролик доступен на YouTube-канале стриминга.

По центру истории встанут пожилой музыкант Андерс и его смышленый меломан-кинкажу (крайне потешного вида небольшой южноамериканский зверек семейства енотовых) Виво.

Андерс, который некогда блистал, теперь на покое. Как-то пенсионер получил письмо от большой эстрадной звезды Марты Сандовал, с которой когда-то работал, и приуныл. Оказалось, Андерс к ней десятилетиями неровно дышал, и еще в молодости сочинил для девушки музыкально-любовное послание. Которое так и не решился отдать. Что теперь намерен проделать Виво - доставить лирический листик Марте в Майами. С помощью новой подруги Габи (Зои Салдан) и сквозь разного рода тернии.

Постановщики - Кирк ДеМикко ("Мартышки в космосе", "Семейка Крудс") и дебютант режиссуры Брэндон Джеффордс, работавший художником на сериале "Кунг-фу Панда" и "Митчеллах против машин".

Виво в оригинале озвучил прославленный Лин-Мануэль Миранда ("Гамильтон"), Андерса - кубинский музыкант из культового Buena Vista Social Club Хуан де Маркос Гонсалес, Марту - обладательница пяти "Грэмми", огромная американская поп-звезда кубинского происхождения Глория Эстефан.

В фильме прозвучат песни Миранды.

Релиз - 6 августа.