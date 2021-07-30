Запад не оставляет попыток диктовать Беларуси свою волю

Запад в лице США и Евросоюза не оставляет попыток создать условия для того, чтобы диктовать Беларуси свою волю, делает вывод глава военного ведомства страны Виктор Хренин. Генерал-лейтенант выступил с анализом военно-политической обстановки в пятницу на встрече Александра Лукашенко с региональным активом страны.

Констатировав рост давления на республику в политической, информационной и экономической сферах, министр акцентировал внимание и на масштабах разведывательной деятельности блока НАТО. Вблизи государственных границ РБ, по его словам, развертываются дополнительные посты радиоэлектронного наблюдения. Специальные подразделения Польши ведут разведку участков госграницы, проводятся учения, в ходе которых отрабатываются действия по поддержке деструктивных сил в Беларуси. Только с апреля по июнь текущего года зафиксировано три нарушения и воздушных границ Беларуси. Их цель, пояснил министр, заключается в том, чтобы определить степень готовности к действиям национальной системы ПВО.

Отмечается и высокая активность применения беспилотных летальных аппаратов органами пограничной службы и подразделениями вооруженных сил сопредельных стран, уточнил Хренин. Все эти мероприятия, полагает он, "могут быть составной частью подготовки провокационных действий в приграничных районах с целью создания новых информационных поводов для дискредитации Беларуси на международной арене".

Только за первое полугодие, доложил военачальник, военным альянсом проведено 28 учений вблизи белорусских границ, уточнив, что за аналогичный период прошлого года их было почти в два раза меньше.

Более того, генерал не исключает, что и официальный Киев, продолжая реализацию курса на интеграцию в НАТО, для получения дополнительных дивидендов от своих западных партнеров продолжит попытки спекуляции относительно, якобы, существующей возможности российской агрессии с территории Беларуси.

При этом, по оценке министра, в преддверии осенних российско-белорусских учений "Запад-2021" их интенсивность будет только нарастать. С целью предупреждения различного рода провокаций на южных границах РБ, уточнил Хренин, министерством обороны страны организовано постоянное отслеживание негативных процессов и обеспечивается готовность Вооруженных Сил к реализации комплекса мер стратегического сдерживания силового характера. Более того, сообщил он, "для недопущения повышения рисков трансформации существующих военных опасностей в военные угрозы принимаются согласованные с другими государственными органами меры по обеспечению баланса военной силы в регионах".