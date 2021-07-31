Академик Румянцев: Качество школьного питания должны контролировать медработники

Еда, которую предлагают в детских садах и школах, должна быть вкусной и готовиться из высококачественных продуктов. При этом необходим жесткий контроль за школьным и дошкольным питанием со стороны государства, родителей и медицинских работников. Об этом заявил академик РАН Александр Румянцев в ходе онлайн-стрима "Влияние качества питания на здоровье дошкольников и школьников".

"Медицинским сестрам в детских садах и школах необходимо следить за тем, чтобы продукты были высокого качества, соблюдались санитарно-гигиенические условия приготовления и потребления, а дети с аллергическими реакциями и непереносимостью получали бы питание по индивидуальной схеме", - заявил Александр Румянцев.

Независимо от того, как организуется питание в детских садах и школах, еда должна вкусной, а сервировка пищи - красивой, считает Румянцев. От питания школьников и дошкольников зависят также и когнитивные функции. Именно формирование правильных пищевых привычек в раннем возрасте закладывает основы здоровья на протяжении всей жизни, подчеркнул академик РАН.

Аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в свою очередь обратил внимание на то, что привычка к здоровому питанию должна формироваться главным образом в семье.

"Школа и детский сад может обеспечивать детей качественным и полезным питанием, но если дома ребенок привык к другим блюдам, если родители кормят его сосисками в тесте, макаронами и картошкой фри, то он не станет есть даже самую вкусную и качественно приготовленную еду. Итог - 60-70% еды в учебных заведениях становятся отходами", - отметил Андрей Продеус.

Академик Румянцев и профессор Продеус напомнили о том, что питание в дошкольных и школьных учреждениях составляет до двух третей всех калорий, которые ребенок должен получать в течение всего дня. Поэтому состав и безопасность школьного питания крайне важны.

Участники беседы сошлись в мнении, что в школьных буфетах не должны продаваться сладкие газированные напитки, фастфуд и продукты с повышенным содержанием соли.

Централизованная организация качественного школьного питания, независимо от благосостоянии семьи, дает возможность всем детям быть равными в школе, заключил Александр Румянцев.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы, состоящие в Общероссийском народном фронте, предложили обязать поставщиков услуг питания обосновывать снижение цены госзакупок. Мониторинг бюро расследований ОНФ по закупкам социального питания в школах, детских садах, больницах и других соцучреждениях выявил снижение цены контрактов до 50% стоимости.