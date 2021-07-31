Аномальная жара охватила популярные курорты юга Европы

Лесные пожары и температура выше 40 градусов по-прежнему создают проблемы для южных курортных стран - Италии, Турции, Греции и прибывающих в них путешественников со всего мира, в том числе и из России.





Итальянцы спасались на пляжах

В Италии национальная пожарная команда сообщила через Twitter, что спасатели за последние 24 часа выполнили более 800 вылетов и выездов из-за лесных пожаров. Только на Сицилии спасатели выезжали 250 раз к очагам возгорания. На востоке этого популярного курортного острова огонь подобрался к прибрежному городу Катания. Густой дым поднимался над многочисленными многоквартирными домами. Аэропорту Катании пришлось временно прекратить работу. По сообщению информационного агентства Ansa, власти доставили в безопасное место около 170 человек из района Катании, которые оказались в огне и сбежали на пляж. Полиция доставила их туда на своих лодках. На снимках, сделанных представителями гражданской защиты Сицилии, видно, как пламя бушует в курортном комплексе на пляже недалеко от Катании, и над ним пролетают вертолеты с резервуарами для тушения воды.

Региональный президент Сицилии Нелло Мусумечи написал в Facebook о "разрушениях" в результате высоких температур. По его словам, следователи установили, что за некоторыми пожарами стояли поджигатели. Они наносят необратимый ущерб наследию леса и подвергают людей опасности. По словам Мусумечи, аномальная жара на Сицилии продлится до 6 августа. Управление гражданской защиты прогнозировало самый высокий уровень пожарной опасности на севере и востоке Сицилии и температуру чуть ниже 40 градусов в выходные. Пожарам также способствуют засуха и сильные ветры. Пожар, возникший на итальянском курортном острове Сардиния, также нанес большой ущерб его инфраструктуре. Пожарные команды Сардинии также отреагировали на многочисленные лесные пожары, выезжая на них более 130 раз.

Шесть человек погибли в Турции

В Турции экстренные службы уже четвертый день подряд борются с масштабными лесными пожарами в стране. Десять пожаров все еще активны, в том числе три в популярном курортном районе Антальи, сообщил министр лесного хозяйства Бекир Пакдемирли в Twitter. Особенно сильно пожар бушевал на турецком побережье Средиземного моря. Сильный ветер затруднил тушение пожара. Еще один пожар вспыхнул на приморском курорте Бодрум на берегу Эгейского моря в Турции.

По сообщению информационного агентства Anadolu, жителей и туристов пришлось спасти от огня. Многие в панике бросились на берег. Частные лодки поддерживают усилия властей по эвакуации граждан. Стало известно, что в результате пожаров в Турции погибли не менее шести человек. Об этом вечером в субботу сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Причина возгораний пока не выяснена. Турецкие власти ведут расследования по всем направлениям и не исключают поджогов. На турецком побережье Средиземного моря и Эгейского моря в ближайшие дни ожидается сильная жара более 40 градусов.

Сильная жара охватила курорты в Греции

Грецию также поразила сильная жара. Метеорологи предсказали, что на выходные и всю предстоящую неделю температура достигнет 46 градусов. Ночью тоже будет жарко, особенно в мегаполисах, с температурой выше 30 градусов. Некоторые метеорологи уже заявили об "исторической волне тепла" в Элладе. Греческая служба гражданской обороны была приведена в состояние боевой готовности после экстренного совещания в субботу. Дополнительные палатки и контейнеры с кондиционерами были предоставлены в регистрационных лагерях для мигрантов на островах на востоке Эгейского моря. В городах открыты залы с кондиционерами для жителей, у которых дома нет подобных систем охлаждения воздуха. Министерство труда Греции заявило, что работодателям следует максимально сократить работу на открытом воздухе. В субботу не было ясно, когда стихнет жара. Некоторые метеорологи опасались, что эта опасная ситуация может продлиться до двух недель.

В Элладе в субботу также эвакуировали жителей четырех поселков, которые обслуживали курорты на северо-западе Пелопоннеса, недалеко от города Патры. Греческим пожарным пришлось столкнуться с крупным лесным пожаром, вспыхнувшим с палящими температурами, сообщает AFP. По словам пожарных, для тушения пожара в районе Зерия было мобилизовано 95 пожарных, 33 грузовика, четыре вертолета. Власти разослали на сотовые телефоны экстренные сообщения с тем, чтобы предупредить жителей о необходимости эвакуации из деревень Зерия, Камарес, Ачайас и Лабири. Больницы в Патрах и соседнем городе Эгио также были предупреждены о возможном размещении раненых, в то время как береговая охрана была приведена в состояние боевой готовности, чтобы, возможно, спасти купающихся, которые могут задохнуться от дыма от пепла. По сообщению греческого информационного агентства ANA, автомагистраль в пострадавшем районе, а также мост Рио-Антирио, соединяющий Пелопоннес и материковую Грецию, были закрыты для движения транспорта.

Высушенные жарой греческие леса каждое лето погибают от пожаров, которые сопровождаются сильными ветрами. В июле 2018 года 102 человека погибли в прибрежном городе Мати, недалеко от Афин, что стало самым большим числом погибших в результате пожара в Элладе.