Байден подписал закон о выделении средств для эвакуированных афганцев

Президент США Джо Байден подписал закон о дополнительном выделении средств на ликвидацию последствий штурма Капитолия, а также для покрытия расходов, связанных с выводом американских войск из Афганистана.

Соответствующее сообщение распространил Белый дом. Сообщается также о выделении средств на покрытие расходов, связанных с пандемией коронавируса, пишет РИА Новости.

На сайте американского сената говорится, что документом предусмотрено выделение 2,1 миллиарда долларов. Около полумиллиона долларов из них будет потрачено на эвакуацию сотрудничавших с США афганцев, 600 миллионов - на поддержку в рамках специальной визовой программы для них.

Напомним, в середине июля Белый дом пообещал до конца этого месяца вывезти из Афганистана тех, кто "работал бок о бок с американскими силами, в том числе как переводчики". Эвакуированные смогут получить американскую визу в рамках специальной программы. Процесс вывода сил США из Афганистана завершится 31 августа 2021 года.