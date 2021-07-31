Депутат Верховной Рады предупредил об увеличении тарифов ЖКХ на 70%

Цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70%, заявил в эфире телеканала "Украина 24" депутат Верховной Рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, это может произойти из-за ситуации в энергетическом секторе. В начале июля из-за действий спекулянтов не действовали 52 блока ТЭС из 78 имеющихся, также не работали 5 блоков АЭС. "Несложно спрогнозировать", что в предстоящий отопительный сезон Украина может оказаться на пороге веерных отключений и существенного роста цен на энергоносители. "Соответственно, это приведет к подорожанию коммунальных услуг", - полагает Волынец.

Коллегу поддержала депутат от партии "Слуга народа" Людмила Буймистер. Она предупредила, что подготовка к отопительному сезону на Украине сорвана. В этой связи энергосистема страны "уверенно скатывается в пропасть" из-за дефицита угля и газа, передает РИА Новости.