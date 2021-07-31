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31.07.2021 06:07
Рубрика: Общество

Эндокринолог предупредила, какая еда неминуемо разрушает поджелудочную

Текст: Оксана Грибанова

Кандидат медицинских наук эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова объяснила, от какой пищи не только накапливается лишний жир, но и гибнут клетки поджелудочной железы.

Фото: iStock
Эндокринолог назвала два реальных способа быстро сжечь жир

Переедание сладкого или калорийного чревато избыточным накоплением жировой ткани. "В жировой ткани неизбежно возникает системное воспаление с оксидативным стрессом, на фоне которого развивается инсулинорезистентность, и гибнут клетки поджелудочной железы (не только они), вырабатывающие инсулин", - объяснила кандидат медицинских наук в своем телеграм-канале.

Врач также рассказала, какими должны быть перерывы между приемами пищи.

"Человек должен есть не раньше, чем через три часа от предыдущего приема пищи и не позже, чем через пять часов", - уточнила доктор, отметив, что "голодать дольше пяти часов точно не стоит".

При таком интервале между приемами пищи начинает активироваться липопротеинлипаза (ЛПЛ). "Она как сторожевой пес отслеживает уровень питательных веществ, и если они регулярно и подолгу не поступают, то ЛПЛ повышает свою активность в жировой ткани. И начинается формирование жировых запасов", - предупредила эндокринолог.

Наука Общество Здоровье

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