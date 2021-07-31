Эрдоган винит поджоги в лесных пожарах в Турции

Турецкие власти расследуют причины охвативших юг страны лесных пожаров, рассматривается также версия поджогов, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 410 пострадавших.

"Мы тщательно расследуем причины пожаров. Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину, они понесут самое суровое наказание", - цитирует РИА Новости Эрдогана.

По данным министерства сельского и лесного хозяйства Турции, за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях. Продолжается тушение 10 возгораний в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османи.

Между тем в панике туристы поспешили к берегу моря, чтобы дождаться спасательных лодок в субботу. Некоторые отели на эгейском курорте Бодрум эвакуируют из-за опасности, которую представляют близлежащие лесные пожары. Подразделения береговой охраны возглавили операцию. Власти обратились за помощью к владельцам частных лодок и яхт, сообщает AP.