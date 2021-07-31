Евгений Нифантьев: Никакая вакцина не может дать стопроцентных гарантий, что человек не заболеет

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы не откладывать вакцинацию от COVID-19, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации. При этом своим указом он отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах. Член Общественной палаты РФ, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев отметил, что на сегодняшний день вакцинация - единственный способ побороть эту болезнь.

"Я с первых дней был на рубеже борьбы с коронавирусной инфекцией. Мы, фармацевты и провизоры, те люди, которые подавали "снаряды" врачам. И мне пришлось столкнуться с вирусом два раза. Такого никому не пожелаешь - эти две недели ты не понимаешь, выкарабкаешься или нет. И я абсолютно убежден в том, что единственный способ побороть эту болезнь - как можно большему числу людей сделать прививку. Этим мы защитим людей, которые не могут сделать прививку по медицинским показаниям", - отметил Евгений Нифантьев.

При этом, по его словам, никакая вакцина не может дать стопроцентных гарантий, что человек не заболеет. Но она дает гарантию, что заболев, он останется жив, а течение болезни не будет тяжелым. Это также подтверждает статистика лечебных учреждений: очень малая часть пациентов больниц не сделали прививку. Но практически все они не болеют в тяжелой форме.

"Не стоит забывать простой человеческий принцип: нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Мы несем ответственность не только за себя, но и за тех людей, которые нас окружают. Для меня самые близкие люди - это моя семья. У меня пожилые родители. Папе 84 года, он заслуженный врач РФ, маме 70 с небольшим, она тоже врач. Оба сделали прививку. Также "Спутником" привились моя родная сестра и племянница, которая переболела и работает в "красной зоне". У нас четыре поколения медицинских работников, и мы понимаем, что специалисты точно выбирают вакцинацию", - подчеркнул Нифантьев.

По данным, озвученным мэром 20 июля, число привившихся от COVID-19 в Москве превысило 4 млн, оба компонента вакцины получили 2,2 млн человек.