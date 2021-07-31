Европа в сезон отпусков встала в рекордных пробках

Рекордный пик суммарных пробок был достигнут в субботу во Франции, когда десятки тысяч путешественников устремились на юг страны и Европы. Согласно веб-сайту Smart Bison, пробка длиною в 1091,6 км образовалась во Франции в полдень.

Так, время в пути от Лиона до Оранжем составило около пяти с половиной часов, а не примерно 100 минут, как обычно. На два часа больше потребовалось водителям, чтобы добраться из Парижа в Пуатье из Бордо в Пуатье. Эта дорога оставалась очень загруженной: в полдень в Жиронде было зафиксировано более 161 км пробок, сообщает AFP.

В Германии движение застопорилось на юге, из-за пробки на автомагистрали A8 из Мюнхена. На преодоление пробки перед Готардским туннелем в 11 километров потребовалось два часа ожидания. В Австрии у туннеля Караванкен образовались заторы в направлении Словении. Огромные пробки возникли на трассе Любляна - Загреб перед границей Словении с Хорватией и на трассе Марибор - Загреб на пограничном посту с Хорватией.

Наконец, в Италии было затруднено движение по трассам A1 Милан - Флоренция - Рим, A22 Бреннер - Верона и A22 Бреннер - Верона. Здесь автомобилисты выбились из графика более чем на два часа.