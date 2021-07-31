Глава Amazon потерял первое место в списке богатейших людей мира

Основатель Amazon Джефф Безос больше не является богатейшим человеком мира. Всего за сутки он потерял 14 миллиардов долларов из-за падения стоимости акций компании.

Теперь первую строчку в списке богатейших людей планеты занимает президент группы Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно. На третьем месте - американский предприниматель, основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск.

Акции Amazon 30 июля подешевели сразу на 7 процентов после публикации финансового отчета. Во втором квартале 2021 года компания заработала меньше, чем планировала: 113 миллиардов долларов вместо 115. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Forbes.

Amazon - крупный интернет-магазин. Работает не только в США, но также в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы.