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Глава Marvel рассказал о связи между Железным человеком и Шан-Чи

Новости
    31.07.2021, 16:09
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале "MARVEL Россия" вышел специальный ролик о съемках фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец".

Фото: kinopoisk.ru
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В нем создатели проекта и участники актерского состава делятся интересными деталями о процессе создания картины.

Например, руководитель Marvel Studios Кевин Файги рассказал, что лента напрямую связана с "Железным человеком" - первым фильмом MCU.

"Если вернуться к самым истокам киновселенной Marvel, там есть одно ключевое событие, а именно - Тони Старк становится Железным Человеком. И его заставляют изготовить оружие для одной организации, которая называлась "Десять колец", - сказал глава студии в промо-видео.

"Шан-Чи и легенда десяти колец" стартует в прокате в российских кинотеатрах уже в сентябре текущего года.

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