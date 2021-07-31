Иск Скарлетт Йоханссон привел главу Marvel в ярость

Скандал вокруг фильма "Черная вдова" продолжает набирать обороты.

Исполнительница главной роли Скарлетт Йоханссон подала на Disney в суд из-за недополученной прибыли по причине одновременной премьеры картины в интернете и кинотеатрах, а студия ответила, что все обязательства по контракту выполнены, а ее претензии в свете последствий глобальной пандемии - "черствые и бездушные".

Но это позиция Disney, что же по этому поводу думают в Marvel? Бывший редактор The Hollywood Reporter Мэтт Беллони сообщает, что главный архитектор киновселенной Кевин Файги пришел из-за этой ситуации в ярость. Слова голливудского инсайдера приводит издание ScreenCrush: "Не ошибетесь, если скажете, что Файги в бешенстве. Он сотрудник компании и не склонен к корпоративным разборкам или сплетням. Но... он выступал против выпуска "Черной вдовы" на Disney+, предпочитая эксклюзивность для кинотеатров, чтобы не расстраивать команду.

Потом, после негативного приема фанатами, фильм начал проваливаться, и команда Йоханссон пригрозила судебным разбирательством, он хотел, чтобы в Disney разрешили с ней этот вопрос правильно".

Ранее, до начала юридических разбирательств, руководитель Marvel Studios выражал надежду на то, что Скарлетт Йоханссон еще поработает с кинокомиксами.

Теперь подобная перспектива выглядит менее реальной. Последний человек, открыто позволяющий себе ругаться с Кевином Файги, был актер Эдвард Нортон, карьера которого стремительно сбавила обороты после потери им роли Халка в MCU.