В ответ на иск Скарлетт Йоханссон в Disney озвучили ее гонорар

Walt Disney Company прокомментировала назревающий скандал вокруг фильма "Черная вдова" от Marvel.

В ответ на претензии исполнительницы главной роли Скарлетт Йоханссон о недополученной прибыли из-за одновременного старта проката в кинотеатрах и интернете студия сообщила, что у актрисы нет оснований для жалоб.

Компания также раскрыла размер ее гонорара, текст заявления цитирует издание CNBC: "Disney полностью выполнила контракт госпожи Йоханссон, и, кроме того, выпуск "Черной вдовы" на Disney + с Premier Access значительно расширил ее возможности заработать дополнительную компенсацию к 20 миллионам долларов, которые она получила на сегодняшний день".

Также в "Мышином доме" иск артистки называют "грустным и огорчительным", потому что он "чёрство и бездушно игнорирует ужасающие и продолжительные глобальные последствия пандемии COVID-19".