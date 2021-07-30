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В ответ на иск Скарлетт Йоханссон в Disney озвучили ее гонорар

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    30.07.2021, 17:18
Текст:   Богдан Бобров

Walt Disney Company прокомментировала назревающий скандал вокруг фильма "Черная вдова" от Marvel.

Фото: kinopoisk.ru
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В ответ на претензии исполнительницы главной роли Скарлетт Йоханссон о недополученной прибыли из-за одновременного старта проката в кинотеатрах и интернете студия сообщила, что у актрисы нет оснований для жалоб.

Компания также раскрыла размер ее гонорара, текст заявления цитирует издание CNBC: "Disney полностью выполнила контракт госпожи Йоханссон, и, кроме того, выпуск "Черной вдовы" на Disney + с Premier Access значительно расширил ее возможности заработать дополнительную компенсацию к 20 миллионам долларов, которые она получила на сегодняшний день".

Также в "Мышином доме" иск артистки называют "грустным и огорчительным", потому что он "чёрство и бездушно игнорирует ужасающие и продолжительные глобальные последствия пандемии COVID-19".

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