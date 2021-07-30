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Скарлетт Йоханссон подала на Disney в суд из-за "Черной вдовы"

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    30.07.2021, 00:24
Текст:   Богдан Бобров

Актриса Скарлетт Йоханссон подала исковое заявление в Верховный суд Лос-Анджелеса на компанию Disney из-за одновременного старта проката фильма "Черная вдова" в кинотеатрах и в интернете. Об этом пишет Wall Street Journal.

Фото: youtube.com/ Apple TV
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Помимо исполнения главной роли в шпионском боевике Йоханссон выступала еще и исполнительным продюсером, а процент от сборов составлял солидную часть ее гонорара.

В иске говорится о том, что появление картины на стриминговой платформе Disney+ негативно сказалось на кассе проекта.

Недополученную прибыль артистка оценивает в десятки миллионов долларов.

Disney пока ситуацию не комментирует. Ранее глава Marvel Кевин Файги заявлял о желании студии продолжить сотрудничество с актрисой.

Также своё недовольство по той же причине высказывали крупные кинотеатры.

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