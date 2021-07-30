Скарлетт Йоханссон подала на Disney в суд из-за "Черной вдовы"

Актриса Скарлетт Йоханссон подала исковое заявление в Верховный суд Лос-Анджелеса на компанию Disney из-за одновременного старта проката фильма "Черная вдова" в кинотеатрах и в интернете. Об этом пишет Wall Street Journal.

Помимо исполнения главной роли в шпионском боевике Йоханссон выступала еще и исполнительным продюсером, а процент от сборов составлял солидную часть ее гонорара.

В иске говорится о том, что появление картины на стриминговой платформе Disney+ негативно сказалось на кассе проекта.

Недополученную прибыль артистка оценивает в десятки миллионов долларов.

Disney пока ситуацию не комментирует. Ранее глава Marvel Кевин Файги заявлял о желании студии продолжить сотрудничество с актрисой.

Также своё недовольство по той же причине высказывали крупные кинотеатры.