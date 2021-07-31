Книги: пять новинок для чтения в отпуске

Продолжается лето, а вместе с ним сезон отпусков и каникулы у школьников. Что почитать в свободное время? "Российская газета" собрала пять книжных новинок на любой вкус - от древнерусской Одиссеи до фэнтези для всей семьи.

"О чем молчит Биг-Бен", Анастасия Писарева, "Редакция Елены Шубиной", 2021

Вряд ли можно сказать, что чтение про офисные будни - лучший вариант для отпуска. А если в жанре кафкианского абсурда? Москвичка переезжает на работу в Лондон и попадает в огромную компанию, где каждый мечтает о подъеме по карьерной лестнице и готов ради этого на все. Среди лжи и манипуляций героиня чувствует себя белой вороной, ее засасывает бессмысленный и беспощадный замкнутый круг совещаний и планерок, отчетов и планов... Здесь изменчива даже Темза, а правду знает лишь Биг‑Бен. Примет ли героиня правила игры в угоду успеху? Или и ее не подавившись поглотит корпоративный мир?

Для Анастасии Писаревой - юриста-международника по профессии - это дебютный роман. Он продолжает серию "Русский Iностранец".

"Тени нашего прошлого", Сара Блейк, перевод Юрия Гольдберга, издательство "Синдбад", 2021

Это семейная сага о трех поколениях Милтонов - нью-йоркской чете, о которых говорят "они правят миром". Начинается все в 1935 году: Китти и Огден на вершине счастья - они молоды, любят друг друга, у них прекрасные дети... Но все меняет трагедия. Чтобы отвлечься супруги покупают остров, который станет родовым гнездом фамилии. Только спустя годы потомки узнают правду - красивую и безукоризненную картинку о Милтонах разрушит случайно обнаруженная в доме находка.

Семейные тайны, ошибки, которые неосознанно повторяют следующие поколения, смена эпох, конфликты взглядов - словом, роман Сары Блейк вполне способен заменить вам очередной модный сериал.

"Крылья", Мария Герус, издательство "Никея", 2021

Мария Герус, как это часто бывает, начала писать для своих детей - их у нее пятеро. Но фэнтези "Крылья" очень быстро вышла далеко за пределы семейной сказки - книгу с одинаковым удовольствием читают и фанаты "Гарри Поттера", и те, кто признает исключительно классику, и подростки, и взрослые.

Когда-то в мире жили крайны - они могли летать, учили, лечили, защищали людей и ненавидели насилие. Но люди стали убивать, и крайны улетели. В этом волшебном - и одновременно очень реальном - мире группа подростков вместе со своим нелюбимым учителем по прозвищу Крыса попадает в экстремальную и безвыходную ситуацию. Все эмоции накалены до предела, и в какой-то момент сказка о мудрых крайнах перестает быть сказкой.

"Крылья" можно читать и самому, и вместе с детьми - в книге "зашит" глубокий духовный смысл, который будет интересно обсудить всем вместе.

"Меган и Гарри: подлинная история", Колин Кэмпбелл, издательство "Бомбора", 2021

Если вы сейчас не настроены погружаться в серьезные темы, а предпочли бы нечто более светское и легкое - то отложите глянцевые журналы и обратите внимание на книгу "Меган и Гарри: подлинная история". Союз принца и актрисы изначально вызывал вокруг себя много споров, а один из главных вопросов до сих пор остается открытым - настоящая между ними любовь или это все-таки холодный расчет?

Биограф принцессы Дианы Колин Кэмпбелл обещает объяснить необычное поведение королевской четы и рассказать, где слухи и домыслы, а где правда. В Британии книга уже стала бестселлером.

"Родник Олафа", Олег Ермаков, "Редакция Елены Шубиной", 2021

Первая часть трилогии Олега Ермакова - полное погружение в атмосферу Древней Руси. Те, кому интересна эта тема, получат настоящее удовольствие от чтения, а отдельного внимания заслуживает язык повествования - на него надо настроиться, с наскока не понять: где-то помогут сноски, а где-то придется догадываться. В центре сюжета немой мальчик Спиридон, мечта которого - обрести речь. В своем путешествии юноша переживает страшное и радостное, теряет и обретает, оказывается почти у смерти в руках, но жизнь ведет его дальше одним ей ведомым промыслом... Чем закончится его Одиссея? Найдет ли он магический родник, который освободит его речь? Приключение, от которого не оторваться.