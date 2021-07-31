Компания Walt Disney потребовала от своих сотрудников полной вакцинации

Компания Walt Disney потребовала, чтобы все ее наемные и не состоящие в профсоюзе сотрудники, работающие в США, прошли полную вакцинацию от коронавируса к концу сентября. Сотрудники, которые все еще работают из дома, должны будут предоставить подтверждение вакцинации перед возвращением на любые объекты Disney, включая тематические парки и офисы. Среди других американских компаний, которые ввели новую политику вакцинации, также Google, Facebook и Walmart.

"Вакцины - лучший инструмент, который у всех есть, чтобы помочь контролировать эту глобальную пандемию и защитить наших сотрудников", - цитирует NBC News заявление Walt Disney. Уведомление появилось вскоре после того, как Disney заявила, что начнет требовать от гостей тематических парков носить маски, независимо от статуса вакцины.

Ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) изменили курс и рекомендовали полностью вакцинированным людям снова начать носить маски в помещениях в местах с высокими показателями передачи коронавируса. В числе "горячих точек" Калифорния и Флорида, где расположены парки Disney. CDC предупредила в четверг, что "дельта"-штамм, распространяющийся по стране, так же заразен, как ветряная оспа. Он также имеет более длительное окно передачи, чем исходный штамм COVID-19, и может ухудшить состояние пожилых людей, даже если они были полностью вакцинированы.

С момента начала пандемии Disney в целом обновила свою политику безопасности в соответствии с санитарными правилами как внутри страны, так и за рубежом. Совсем недавно компания начала требовать доказательства вакцинации против COVID-19 или отрицательного результата теста на коронавирус перед входом в свой тематический парк в Париже.