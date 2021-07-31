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31.07.2021 00:26
Рубрика: Общество

Космонавты осмотрели модуль "Наука" и отметили, что "все в порядке"

Российские космонавты провели осмотр нового модуля "Наука", пристыкованного ранее к МКС, и отметили, что все в нем в порядке. Единственный момент, который потребует их вмешательства - вылетевший при открытии люка болт.

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ РИА Новости
Космонавты перешли на борт нового российского модуля "Наука"

"Визуально всё было в порядке. Пыли нет, - передает РИА Новости фрагмент переговоров космонавта Олега Новицкого с центром управления полетами. - Когда мы открывали люк, то увидели как оттуда вылетел болт длиной два сантиметра".

Напомним, что "Наука" была запущена с Байконура 21 июля и 29-го пристыковалась к модулю "Звезда" российского сегмента МКС​​​. В пятницу, 30 июля, экипаж открыл люк в модуль и провел там осмотр.

Общество Космос

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