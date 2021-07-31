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31.07.2021 17:06
Рубрика: Власть

МИД РФ назвал сфабрикованным дело против осужденного за шпионаж Палецкиса

Текст: Александр Саможнев

Вынесенный недавно в Литве приговор по делу о "шпионаже в пользу России" в отношении известного литовского политика и общественного деятеля Альгирдаса Палецкиса является очередным примером использования карательного правосудия, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.

Фото: EPA-EFE/RONALD WITTEK
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По его словам, уголовное дело изначально сфабриковано и носит политизированный характер. За свободное выражение мнения в рамках журналистского расследования событий 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни Палецкис привлекался к уголовной ответственности еще в 2011 году.

При этом отмечается, что изучение этой темы, а также идущие вразрез с линией официального Вильнюса заявления в пользу нормальных добрососедских отношений с Россией вызвали у властей Литвы новый приступ агрессии против свободомыслия и желание отомстить истинному патриоту своей страны. В итоге Палецкиса приговорили к шести годам лишения свободы. Каких-либо убедительных доказательств его вины обществу не представлено.

Вопрос о противозаконном суде над общественным деятелем Палецкисом наряду с другими фактами творящегося в Литве беззакония Россия будет ставить на обсуждение в профильных международных организациях, говорится в комментарии МИД РФ.

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