МИД РФ назвал сфабрикованным дело против осужденного за шпионаж Палецкиса

Вынесенный недавно в Литве приговор по делу о "шпионаже в пользу России" в отношении известного литовского политика и общественного деятеля Альгирдаса Палецкиса является очередным примером использования карательного правосудия, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.

По его словам, уголовное дело изначально сфабриковано и носит политизированный характер. За свободное выражение мнения в рамках журналистского расследования событий 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни Палецкис привлекался к уголовной ответственности еще в 2011 году.

При этом отмечается, что изучение этой темы, а также идущие вразрез с линией официального Вильнюса заявления в пользу нормальных добрососедских отношений с Россией вызвали у властей Литвы новый приступ агрессии против свободомыслия и желание отомстить истинному патриоту своей страны. В итоге Палецкиса приговорили к шести годам лишения свободы. Каких-либо убедительных доказательств его вины обществу не представлено.

Вопрос о противозаконном суде над общественным деятелем Палецкисом наряду с другими фактами творящегося в Литве беззакония Россия будет ставить на обсуждение в профильных международных организациях, говорится в комментарии МИД РФ.