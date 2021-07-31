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31.07.2021 13:53
Рубрика: Власть

МИД РФ потребовал от Украины соблюдать законодательство по воинским мемориалам

Текст: Александр Саможнев

В связи с планами львовских властей по уничтожению копии Ордена Отечественной войны на воинском мемориале "Марсово поле" 30 июля в МИД Украины была направлена нота МИД России с требованием выполнения украинской стороной международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов.

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В заявлении российского дипломатического ведомства отмечается, что подобные обязательства закреплены, среди прочего, в Соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, участником которого является Украина.

"Решительно осуждаем взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом. Призываем руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан Победы в Великой Отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего Советского Союза", - отмечают в МИД РФ.

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