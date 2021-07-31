Миллионы американцев столкнулись с угрозой выселения из домов

Миллионы американцев обеспокоены потерей своих домов, не дождавшись экстренной помощи в аренде, которую им обещало правительство США. Федеральный мораторий на выселение, действующий с сентября прошлого года, истек в субботу, 31 июля, после того, как администрация Байдена отказалась продлить его, а демократы в Конгрессе не смогли заручиться необходимой поддержкой голосов для вмешательства в кризис. Теперь законодатели и активисты опасаются беспрецедентного всплеска выселений в ближайшие месяцы.

Ожидается, что волна принудительного выселения затронет населенные пункты по всей стране. Эксперты в первую очередь указывают на ситуацию в Огайо, Техасе и некоторых частях юго-востока Соединенных Штатов, где стоимость жилья высока, а экономические проблемы из-за пандемии не уменьшаются. Нью-Йорк также вызывает озабоченность у экспертов, поскольку он особенно медленно распределяет средства помощи для аренды и в нем живут сотни тысяч квартиросъемщиков, которые сознательно не вносят арендную плату.

Конфликт, возникший в последний момент между президентом Джо Байденом и демократами в Конгрессе, который привел к отмене запрета на выселение, грозит лечь новым экономическим бременем на правительства штатов и местные органы власти. Чиновникам регионального уровня придется отреагировать на массовые выселения, спровоцированные домовладельцами, в том числе многим из тех, кто испытывает финансовые трудности из-за упущенной выгоды. Они готовы выгнать из домов и квартир арендаторов, которые не смогли оплатить свои счета во время пандемии. Система социальной защиты арендаторов серьезно ослаблена, а правительства штатов и местных органов власти выплатили лишь небольшую часть из 46,5 миллиардов долларов помощи в аренде, которые Конгресс санкционировал за последний год, отмечает издание Politico. Президент Джо Байден в пятничном заявлении призвал правительства штата и местные органы власти предпринять все возможные шаги для немедленного выделения этих средств, учитывая окончание моратория.

Срок действия запрета на выселение, который впервые был введен Центрами по контролю и профилактике заболеваний (СDС) в сентябре в качестве меры безопасности в связи с пандемией COVID-19, истек после того, как домовладельцы предупредили, что это обходится им в миллиарды долларов каждый месяц. Отраслевые лоббистские группы, включая Национальную ассоциацию риелторов, выступили против продления моратория на этой неделе и убедили законодателей, что указ "несправедливо перекладывает экономические трудности на плечи поставщиков жилья, которые поставили под угрозу свое финансовое будущее, чтобы предоставить необходимое жилье арендаторам по всей стране". Отраслевые группы заявили, что запрет оказался особенно трудным для семейных домовладельцев, которые предоставляют 40 процентов арендных площадей в стране. "Они продолжают выплачивать ипотечные кредиты, налоги, страховку и обеспечивать безопасность своей собственности для арендаторов с меньшим или, во многих случаях, нулевым доходом от аренды", - заявили риелторы в письме законодателям в четверг.

Около 7,4 миллиона американских квартиросъемщиков сообщили, что они задерживают арендную плату, согласно последнему опросу Бюро переписи населения США, которое проводилось в последнюю неделю июня и первую неделю июля. Около 3,6 миллиона арендаторов заявили, что они столкнутся с выселением в течение следующих двух месяцев. Ситуация, отмечают эксперты, будет варьироваться от штата к штату. В шести штатах и ​​31 городе, отслеживаемых лабораторией по выселению Принстонского университета, домовладельцы подали более 451 тысячи заявлений о выселении с 15 марта 2020 года. Арендодатели обычно подают около 3,7 миллиона дел о выселении в год, поэтому ожидается, что в августе количество таких заявок увеличится.

В таких штатах, как Техас, где в соответствии с федеральным запретом разбирательства о выселении продолжаются вплоть до выселения жильцов из их домов, в понедельник суды, вероятно, увидят резкий всплеск заявок на выселение. По данным переписи населения, 31 процент из 4,7 миллиона взрослых арендаторов в Техасе заявили, что у них "нет" или "есть небольшая" уверенность в своей способности внести арендную плату в следующем месяце. Другие аналитики полагают, что арендаторов из группы риска намного больше. По оценкам Центра по бюджетным и политическим приоритетам, 11,4 миллиона человек, 16 процентов взрослого населения США, проживающего в съемных домах и квартирах, не платят арендной платы.