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31.07.2021 17:05
Рубрика: В мире

На Гаити судью подозревают в покушении на президента

Текст: Александр Саможнев

В пятницу гаитянская полиция выдвинула новые обвинения против бывшего судьи Верховного суда Венделле Кок-Телот в связи с причастностью к убийству президента Ховенеля Моиза в начале этого месяца. Местонахождение ее в настоящее время неизвестно.

Фото: REUTERS
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Полиция выдала ордер на арест бывшей судьи Верховного суда, которая была уволена вместе с двумя другими судьями в феврале. Тогда Моиз утверждал, что против него планировался переворот. По версии следствия, она встречалась с некоторыми колумбийскими наемниками, обвиненными в нападении на резиденцию президента.

"Некоторые из них указали, что были в доме госпожи Кок дважды. Эти люди представили документы, подписанные во время встреч", - цитирует Reuters официального представителя национальной полиции Гаити Мишеля Верье. По его словам, остается много вопросов о том, кто стоял за покушением и как убийцы получили доступ к дому президента.

Полиция провела обыск в доме Кок-Телот, а также в других загородных виллах. Также был опубликован плакат о ее розыске. Официальные лица Гаити обвинили группу, состоящую в основном из колумбийских наемников, трое из которых были убиты полицией, в организации покушения.

Во вторник по подозрению в причастности к инциденту был арестован высокопоставленный сотрудник службы безопасности Моиза. Колумбия призвала Гаити гарантировать юридические и медицинские права 18 колумбийцев, задержанных за предполагаемое участие в убийстве президента.

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