Налоговая служба США должна передать в конгресс декларации Трампа

В отличие от всех своих предшественников, Трамп, который заработал состояние на операциях с недвижимостью, отказывается публиковать свои налоговые декларации. Подобная непрозрачность подогревает спекуляции о размерах его богатства или о потенциальных конфликтах интересов.
Чтобы узнать больше, три комитета палаты представителей, контролируемые демократами, в 2019 году попросили бухгалтерскую фирму Mazars, а также банки Deutsche Bank и Capital One предоставить целую серию финансовых документов, касающихся бизнеса Дональда Трампа и его родственников в период с 2010 по 2018 год. В предыдущем заключении министерства юстиции от 2019 года говорилось, что у конгресса не было законной юридической цели для получения документов.
Офис Трампа не сразу выпустил заявление, и неясно, подаст ли он апелляцию в суд, чтобы остановить раскрытие информации. С тех пор, как Трамп начал свою президентскую кампанию в 2015 году, он заявил, что проходит проверку IRS и поэтому не может публиковать свои налоговые декларации. Поскольку расследование проходит за закрытыми дверями, эта информация остается засекреченной, констатирует New York Post.