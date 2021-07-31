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31.07.2021 23:47
Рубрика: Власть

Нарышкин: СВР фиксирует, когда россияне продвигают в США санкции против РФ

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, российские спецслужбы фиксируют случаи, когда граждане РФ предлагают властям США ввести санкции против нашей страны.

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Отвечая на вопрос, фиксирует ли СВР подобные факты, Нарышкин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" сказал: "Это компетенция наших".

Как подчеркнул глава СВР, продвижение антироссийских санкций - это предательство. "Надо все называть своими именами", - отметил Нарышкин.

При этом он подчеркнул, что таких людей подавляющее меньшинство.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Служба внешней разведки (СВР) Санкции и антисанкции Россия и США

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