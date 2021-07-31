Нарышкин: СВР фиксирует, когда россияне продвигают в США санкции против РФ

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, российские спецслужбы фиксируют случаи, когда граждане РФ предлагают властям США ввести санкции против нашей страны.

Отвечая на вопрос, фиксирует ли СВР подобные факты, Нарышкин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" сказал: "Это компетенция наших".

Как подчеркнул глава СВР, продвижение антироссийских санкций - это предательство. "Надо все называть своими именами", - отметил Нарышкин.

При этом он подчеркнул, что таких людей подавляющее меньшинство.