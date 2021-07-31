Общероссийское родительское собрание: открыт сбор вопросов министру просвещения

28 августа 2021 года состоится VIII Общероссийское родительское собрание. Министр просвещения Сергей Кравцов в прямом эфире ответит на вопросы родителей школьников из разных регионов страны. Следить за происходящим можно будет на онлайн-трансляции.

Напомним, Общероссийское родительское собрание проводится каждый год накануне 1 сентября. Это уже хорошая традиция: прямой диалог министра и родителей. Для мам и пап это возможность услышать ответы на волнующие вопросы. Для министерства - способ оценить свою работу и рассказать о нововведениях и перспективах в образовании.

В прошлом году родители со всей страны, которые "включились" в собрание, прислали министру более 1500 вопросов.

Сбор вопросов этого года уже открыт: их можно оставлять до 20 августа включительно на сайте Общероссийского родительского собрания или на специальной странице для сбора вопросов.